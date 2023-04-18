Нарушитель границы подорвался на мине в Брянской области

Железнодорожники установили фандомат по приему пластиковой и металлической тары на вокзале Брянск-Орловский. Первые 10 фандоматов на вокзалах Москвы были установлены в 2022 году. За время их работы удалось достичь значимых результатов: собрать и отправить на переработку около 157 тыс. единиц пластиковой и металлической тары, что составляет примерно 6 тонн чистого сырья, пригодного для переработки, а также снизить на 30% объем несортируемых отходов и сократить более 4,7 тонн выбросов в атмосферу углекислого газа. С начала 2023 года работники Московской железной дороги также установили фандоматы на вокзалах в Курске, Орле, Смоленске и Туле.