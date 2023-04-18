Нарушитель границы подорвался на мине в Брянской области
Нарушитель границы подорвался на мине в Погарском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
«В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы. Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов», – уточнил Александр Богомаз
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