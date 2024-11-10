Нежилые здания загорелись в Брянске из-за атаки беспилотника
Нежилые здания загорелись в Брянске из-за атаки беспилотника ранним утром. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Ранним утром 10 ноября ВСУ атаковала Брянскую область. Четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолётного обнаружили военные над регионом. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.
«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых строений. Все оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.
Читайте также
Новости регионов
В приоритете
В Смоленской области в 2025 году вырастут траты на социальную сферу. Законопроект, направленный на дополнительное увеличение таких расходов в региональном бюджете на 4,7 млрд рублей, был рассмотрен и поддержан на заседании Смоленской областной Думы, которое состоялось на прошлой неделе. Участие в заседании принял губернатор Василий Анохин. «Забота о благополучии жителей региона, поддержка семей, детей и
До самых до окраин
В регионе продолжают создавать комфортные условия для жизни на селе: строить жилье для специалистов, возводить детские и спортивные площадки и создавать зоны отдыха. Большую помощь в развитии инфраструктуры на периферии оказывает региону Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». По словам губернатора Василия Анохина, в этом году благодаря программе на Смоленщине реализовано 20 общественно значимых проектов на
Классика и цифра
Один из первых российских фиджитал — центров будет построен до конца года в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. Центр получил прописку на проспекте Гагарина, рядом со Смоленской академией профессионального образования, на его территории оборудуют поле для мини — футбола, площадку для стритбола и зону для воркаута. Также там возведут модульное здание
На всех оборотах
Краткие итоги визита в регион главы Минэкономразвития. На прошлой неделе в администрации региона состоялось совместное заседание коллегий экономических ведомств России и Белоруссии под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова и министра экономики РБ Юрия Чеботаря, в котором принял участие и губернатор Василий Анохин. Отметим, что в 2023 году заседание коллегий ведомств прошло в Белоруссии,