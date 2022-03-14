Ночью в Брянской области похолодает до минус семи градусов

На дорогах будет скользко.

15 марта в Брянской области будет облачно с прояснениями и без осадков. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Ветер будет северо-восточный с порывами 6–11 м/с. Ночью похолодает до минус семи градусов. Ночью и утром на дорогах будет гололедица. Днём воздух прогреется до плюс пяти градусов.