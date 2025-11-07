Город32

2025, 07 ноября 12:23 Лента новостей
Нового прокурора назначили в Брянской области
Владимир Мосин назначен новым прокурором Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.  

 

В прокуратуре Брянской области прошла встреча коллектива с новым руководителем ведомства Владимиром Мосиным. Его представил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров. В заседании принял участие губернатор региона Александр Богомаз. 

«Уверен, что с назначением на должность прокурора Брянской области Владимира Яковлевича Мосина, профессионала с богатым практическим опытом, деятельность прокуратуры региона будет продолжена на самом высоком уровне. Желаю Владимиру Яковлевичу  успехов в службе, направленной на защиту прав и обеспечение безопасности жителей Брянской области и нашей страны!» – сказал глава региона.

