Нового прокурора назначили в Брянской области

Владимир Мосин назначен новым прокурором Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В прокуратуре Брянской области прошла встреча коллектива с новым руководителем ведомства Владимиром Мосиным. Его представил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров. В заседании принял участие губернатор региона Александр Богомаз.

«Уверен, что с назначением на должность прокурора Брянской области Владимира Яковлевича Мосина, профессионала с богатым практическим опытом, деятельность прокуратуры региона будет продолжена на самом высоком уровне. Желаю Владимиру Яковлевичу успехов в службе, направленной на защиту прав и обеспечение безопасности жителей Брянской области и нашей страны!» – сказал глава региона.