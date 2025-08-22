Город32

Объект топливной инфраструктуры загорелся в Унечском районе после ракетного удара

2025, 22 августа 10:18 Лента новостей
Объект топливной инфраструктуры загорелся в Унечском районе после ракетного удара
Источник фото

Объект топливной инфраструктуры загорелся в Унечском районе после ракетного удара ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. С вечера 21 августа до утра 22 августа военнослужащие Министерства обороны РФ заметили над регионом 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили нарушителей.

«В результате отражения комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО «Хаймерс» и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

Спасатели к утру полностью ликвидировали возгорание.

Читайте также
Владельца базы отдыха брянский суд оштрафовал за забор у озера
22 августа 14:17
Владельца базы отдыха брянский суд оштрафовал за забор у озера
Свыше 11 километров трассы отремонтировали по нацпроекту в Комаричском районе
22 августа 12:45
Свыше 11 километров трассы отремонтировали по нацпроекту в Комаричском районе
Брянец выслушал приговор по делу об убийстве 12-летней давности
22 августа 12:07
Брянец выслушал приговор по делу об убийстве 12-летней давности
31-летний мужчина месяц назад пропал в Брянске
22 августа 11:59
31-летний мужчина месяц назад пропал в Брянске

Новости регионов

20.08.2025 12:17
Там, где лён цветёт
Смоленск на протяжении многих лет называют столицей «северного шёлка» — регион всегда был лидером по выращиванию льна. Сейчас региональные власти держат курс на возрождение и развитие отрасли.  По словам губернатора Василия Анохина, в этом направлении у Смоленщины отличные перспективы. В этом глава региона убедился лично. На прошлой неделе Василий Анохин посетил предприятие ООО «Товарищество Ильнец»,
20.08.2025 12:16
Центры притяжения инвестиций
Сегодня в Смоленской области взят курс на создание комфортных условий           для привлечения инвестиций. Как неоднократно подчёркивал губернатор Василий Анохин, важно, «чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали поддержку Правительства региона на всех этапах реализации проектов».   Эти вопросы стали основной темой обсуждения во время рабочей встречи, которую Василий Анохин провёл с директором Ассоциации кластеров, технопарков и
20.08.2025 12:15
Охраняется государством
Дать объектам культурного наследия вторую жизнь и сохранить их для будущих поколений – задача, которую в регионе решают с помощью федеральной поддержки. Смоленская область участвует в пилотном проекте по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. О реализации программы шла речь на состоявшемся на прошлой неделе совещании под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима 
20.08.2025 12:14
До самых до окраин
Как в регионе благоустраивают небольшие населённые пункты. В городах и посёлках Смоленщины активно ведётся работа по обновлению общественных территорий и учреждений социальной сферы. «Каждый день ими пользуются жители, семьи с детьми, поэтому так важно создавать для них комфортные условия», – отметил губернатор Василий Анохин, который на прошлой неделе посмотрел результаты благоустройства и ремонта нескольких объектов

Актуальные темы

Общество
Картошка дороже мяса: что творится на брянских прилавках?
Общество
Агрессивную овчарку поймали в парке Брянска
Разное
Чиновники в Жуковке заплатили 50 тысяч рублей за укус бездомной собаки
Происшествия
Мужчина утонул в озере в Клинцах
Общество
В Брянске управляющая компания оказалась миражом: жильцы ищут того, кого не существует

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Есть 500: юбилейная базовая станция компании «БУЛАТ» по проекту устранения цифрового неравенства построена в Курской области
Есть 500: юбилейная базовая станция компании «БУЛАТ» по проекту устранения цифрового неравенства построена в Курской области

В селе Петрово-Хутарь (Черемесиновский район Курской области) построена юбилейная 500-я базовая станций от компании «БУЛАТ» в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» при технической поддержке мобильного оператора Т2.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

В брянском филиале «Россети Центр» завершился сезон работы студенческого энергетического отряда
В брянском филиале «Россети Центр» завершился сезон работы студенческого энергетического отряда

В филиале ПАО «Россети Центр» − «Брянскэнерго» завершился сезон работы студенческого энергетического отряда. На объектах энергопредприятия будущие энергетики работали в течение полутора месяцев.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика