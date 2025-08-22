Объект топливной инфраструктуры загорелся в Унечском районе после ракетного удара ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. С вечера 21 августа до утра 22 августа военнослужащие Министерства обороны РФ заметили над регионом 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили нарушителей.

«В результате отражения комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО «Хаймерс» и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

Спасатели к утру полностью ликвидировали возгорание.