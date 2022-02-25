Остановку для Стародуба изготовили в колонии

Павильон установили на центральной улице.

Исправительная колония №5 изготовит для города Стародуба четыре остановочных павильона. Об этом рассказали в УФСИН России по Брянской области.

Первый павильон уже сделали и установили на центральной улице города. 4 Ещё три сделают в ближайшее время.

Производством и окраской остановок занимаются 10 осуждённых. Работы проводят в цеху металлообработки.