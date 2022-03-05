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От коронавируса умерли ещё 11 брянцев

2022, 05 марта 11:21 Лента новостей
От коронавируса умерли ещё 11 брянцев
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За сутки диагноз подтвердился у 830 жителей.

Оперативный штаб Брянской области обновил статистику заболеваемости COVID-19 за минувшие сутки. Диагноз подтвердился у 830 жителей. В больницу попали 23 человека. Выздоровели 770 брянца, а умерли — 11. 

В лабораториях провели 4096 ПЦР-исследований.

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