Парк «Юность» в Брянске отремонтируют впервые за 40 лет

На благоустройство потратят 100 миллионов рублей.

В администрации Брянска обсудили реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году в неё попала только одна общественная территория – парк «Юность» в Володарском районе. Его не ремонтировали уже около 40 лет.

Площадь парка составляет более 3 гектар. На благоустройство ориентировочно потратят 100 миллионов рублей. Проектно-сметную документацию уже подготовили и направили на государственную экспертизу.