Паспорт уроженца Тольятти нашли в Жуковском мусоросортировочном комплексе

Регоператор ищет владельца документа.

Работники мусоросортировочного комплекса в Жуковке на ленте с отходами нашли паспорт 25-летнего уроженца города Тольятти Самарской области Дмитрия Олеговича Елизарова. Об этом сообщили в соцсетях компании по обращению с ТКО «Чистая планета».

Теперь регоператор ищет владельца документа или его родных и знакомых. Позвонить в компанию можно по телефону 8(4832)606-444.

Регоператор отметил, что документы в мусоре попадаются работникам компании часто.