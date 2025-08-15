Подрядчик заменил все перекрытия в здании филиала медуниверситета в Брянске

Сеченовского медуниверситета в Брянске. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области провёл рабочее совещание в филиале Сеченовского медицинского университета в областном центре. Он проконтролировал ход строительства.

Глава региона подчеркнул, что перед подрядчиком стоит задача сохранить элементы объекта культурного наследия, сделав здание безопасным для студентов и педагогов.

«Возникло много непредвиденных работ: пришлось менять абсолютно все перекрытия, которые на вид казались крепкими, — 1500 балок уложены вручную, а это 200 тонн! Сделать новые плиты-перекрытия уже в существующем здании — непростая задача, но с ней успешно справились», – подчеркнул Александр Богомаз.

Подрядчик полность завершил все монолитные работы и полностью переделал стропильную систему. Со следующей недели рабочие начнут укладывать профлисты на кровлю и приступят к покраске фасада.

Рабочие уже полностью отремонтировали спортзал и общежитие. Туда завозят мебель.

«Работа проводится просто колоссальная. Но в итоге мы получим красивое, современное, но при этом историческое здание в центре города, в котором будут учиться наши будущие медики», – отметил Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что около здания на тротуаре уложат гранитную плитку. Пешеходная дорожка будет оформлена в едином стиле с площадью Ленина и бульваром Гагарина.