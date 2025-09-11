Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО встретился с «Брянскими Героями»

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО встретился с победителями программы «Брянские Герои». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фонд «Защитники Отечества» в Брянске посетил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголева. Вместе с губернатором Александром Богомазом они встретились с победителями программы «Брянские Герои».

Она стартовала в декабре 2024 года. В программе зарегистрировались 295 человек. Из них 143 прошли тестирование. Финалистами стали 11 участников. Их ждёт программа 502 часа обучения в сфере государственной политики, технологий управления, экономики и финансов.

«Каждый из участников программы прошел боевой путь, а теперь им предстоит самое сложное — перепрофилироваться с военной на гражданскую деятельность», — подчеркнул Александр Богомаз.