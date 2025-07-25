После ДТП под Брянском в больницу угодил юный пассажир

В Выгоничском районе накануне, 24 июля, произошло ДТП с пострадавшими и участием трех машин. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Местом дорожной аварии стала федеральная трасса А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь». По предварительной версии, 36-летний автомобилист на Haval Jolion во время разворота столкнулся с Audi A6. В момент удара 38-летний водитель второй иномарки совершал обгон Chevrolet Lacetti под управлением 49-летнего мужчины.

В результате пассажиры автомобиля Haval Jolion получили различные травмы. Несовершеннолетнего участника ДТП пришлось госпитализировать, 36-летнему — прописано амбулаторное лечение. Кроме того, при столкновении пострадала легковушка Chevrolet Lacetti.

По факту случившегося проводится проверка. В отношении всех водителей возбуждены административные расследования за непристегнутые ремни безопасности.