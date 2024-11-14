Президенту России передали шеврон «БАРС-Брянск»
Президенту России командир «БАРС-Брянск» передал шеврон отряда. Об этом сообщили в городской администрации.
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказал о работе добровольческого формирования «БАРС-Брянск».
«Наш партиец, руководитель брянского регионального отделения Сергей Сергеевич Антошин, возглавил бригаду «БАРС-Брянск» – одну из трёх бригад «БАРС». Ещё есть «БАРС-Курск» и «БАРС-Белгород», которые выполняют боевые задачи в зоне контртеррористической операции. Так что будем всячески поддерживать и уже поддерживаем полностью и во всём», – подчеркнул Леонид Слуцкий.
Парламентарий вручил Президенту РФ от командира отряда «БАРС-Брянск» Сергея Антошина шеврон отряда. Владимир Путин передал бойцам наилучшие пожелания.