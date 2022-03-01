Проезд в брянской маршрутке №3 подорожал до 25 рублей.

Она была последней «20-рублёвой» маршруткой в городе.

С 1 марта проезд в брянской маршрутке №3 «Бульвар Щорса — Переулок 7-го Ноября» подорожал до 25 рублей. Об этом рассказали в сообществе «Брянский автобус».

Пассажиров об изменении стоимости предупреждали водители.

Эта маршрутка оставалась последней «20-рублёвой» в Брянске. Остальные перевозчики начали повышать цены ещё с конца прошлого года.