Пять беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной в пятницу. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В пятницу, 26 сентября, военнослужащие Министерства обороны РФ заметили над регионом пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все цели уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений при падении обломков также нет.

«Работают оперативные и экстренные службы», – уточнил губернатор Александр Богомаз.