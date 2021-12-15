Пять квартир включили в манёвренный фонд Гордеевского района

На выделении резервной жилплощади настояла прокуратура.

Прокуратура Гордеевского района выявила нарушения жилищного законодательства местной администрацией.

Для жителей не был создан манёвренный фонд. Он требуется для временного проживания при повреждении квартиры или признании её аварийной. Также жилье дают и гражданам, у которых забрали квартиру за долги по ипотеке.

Требования надзорного органа глава районной администрации исполнил: было принято Положение о манёвренном фонде и выделены 5 квартир.