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Ремонт дороги Свень-Пятилетка Хутор Бор в Брянском районе завершается

2023, 31 мая 17:35 Лента новостей
Ремонт дороги Свень-Пятилетка Хутор Бор в Брянском районе завершается
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Ремонт дороги Свень-Пятилетка Хутор Бор в Брянском районе почти закончился. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении. 

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Брянском районе идёт ремонт автомобильной дороги Свень-Пятилетка Хутор Бор. Подрядная организация ООО  «Свеньагродорстрой» на четырёхкилометровом участке положили новое асфальтобетонное покрытие в два слоя. На остановках общественного транспорта рабочие сделали заездные карманы и посадочные площадки. Подрядчику осталось закончить работы по обустройству автомобильной дороги.

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