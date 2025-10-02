Семь беспилотников сбила система ПВО днём в среду над Брянщиной

Семь беспилотников сбила система ПВО минувшим днём над Брянщиной. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Днём 1 октября Брянская область вновь подвергалась массированной атаке ВСУ. Военные Минобороны РФ заметили в небе над регионом семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все цели.

Люди не пострадали. Разрушений также нет.