Сотрудники брянского аэропорта получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

9 февраля в России отмечают День работников и ветеранов гражданской авиации. В честь этого праздника в городском Дворце культуры и искусства в Брянске прошло торжественное мероприятие.

Сотрудников международного аэропорта «Брянск» поздравили вице-спикер областной Думы Николай Якушенко, представители профильных департаментов областного правительства.

«Сейчас ваше авиапредприятие при поддержке губернатора, правительства региона получило новый импульс в своем развитии. Проводится масштабная реконструкция всего аэропортового комплекса, модернизируется оборудование и совершенствуются технологические системы. Уверен, что уже в ближайшее время аэропорт «Брянск» станет одним из флагманов транспортной отрасли региона и всего ЦФО», — подчеркнул Николай Якушенко.

Лучшие представители отрасли получили областные и ведомственные награды. А сотрудники Дворца культуры и искусства порадовали зрителей яркими номерами.