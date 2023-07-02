Стадион отремонтируют около школы в Фокино

Брянский губернатор поручил отремонтировать стадион около школы №3 в Фокино. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз проверил ход ремонта в фокинской школе №3. В ней учатся более 500 детей. Зданию уже 35 лет.
«Заменены инженерные коммуникации, сантехника, ведутся отделочные работы по всему зданию. Уже закуплено новое оборудование для столярной мастерской и и кабинета физики, новая мебель, полностью обновлено оборудование пищеблока и столовой.
Дополнительные средства выделим из областного бюджета и на ремонт бассейна, который в этом давно нуждается», – уточнил Александр Богомаз.
Глава региона также порячил привести в порядок расположенный напротив школы стадион. В этом году там пройдёт первая официальная игра футбольной команды. Но поле находится не в лучшем состоянии.
«Дал поручение сделать проект футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками по примеру погарского или жуковского. Проект уже готов, поэтому сделать смету можно быстро, а не тянуть до следующего года и не изобретать велосипед. Школа, стадион — это центр жизни микрорайона, поэтому еще одна из задач — сделать здесь хорошее освещение», – подчеркнул губернатор.
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