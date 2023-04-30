Тела ещё двух человек извлекли из разрушенного дома в Суземке

Число погибших при обстреле в Суземке людей выросло до четырёх. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз

Напомним, ВСУ дважды обстреляли посёлок Суземка.

«В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли. Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков. Погибли четверо мирных жителей», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что в посёлке введен режим чрезвычайной ситуации. Специалисты продолжают разбирать завалы и расчищать территорию.

«Там, где завершены оперативные мероприятия, работу начала комиссия по оценке ущерба», – отметил Александр Богомаз.