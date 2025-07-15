Улицу Малыгина в Брянске отремонтируют по нацпроекту

В Советском районе Брянска по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют капитально отремонтировать проезжую часть по улице Малыгина. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.

В рамках благоустройства предусмотрено обновление участка перед Малыгинским мостом. Его протяженность — свыше километра. В качестве подрядчика на объекте выступает компания «Стройгрупп».

Согласно проекту, специалистам предстоит заменить наружные инженерные сети, привести в порядок водоотводный лоток и уложить асфальтобетонное покрытие в два слоя. Помимо того, предполагаются новое освещение улицы, обустройство искусственной неровности и нанесение разметки с применением световозвращающих элементов.