В Брянске открыли филиал клинического госпиталя Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
28 мая в Брянске прошла церемония открытия филиала 1586-го военного клинического госпиталя Министерства обороны Российской Федерации. Красную ленту на входе перерезали начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин, губернатор Брянской области Александр Богомаз, заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ Юрий Корсачев, заместитель руководителя департамента Министерства обороны РФ Сергей Богацкий и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.
«Я хочу сказать слова огромной благодарности нашему национальному лидеру, Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за решение по строительству современных госпиталей на территории Российской Федерации.
Военный госпиталь способен принимать и лечить в стационарных условиях до 5 тысяч пациентов в год, оказывать амбулаторную помощь 40 тысячам пациентов в год», – подчеркнул Александр Богомаз..
Филиала госпиталя на 150 мест включает административно-поликлинический, лечебно-диагностический, палатный и инфекционный корпуса. Также там расположены две вертолетные площадки, гаражно-складской корпус и пищеблок с продовольственным складом. На территории госпиталя построили более 20 зданий, площадью свыше 26 тысяч квадратных метров.
Работать в медучреждении будут более 300 врачей. Они будут оказывать высокотехнологичную помощь участникам специальной военной операции, ветеранам, военнослужащим, пенсионерам Министерства обороны.
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