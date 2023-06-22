В Брянске прошли памятные акции

82 года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. В Брянске почтили память погибших акциями «Зажги свечу» и «Огненные картины войны». На площади Воинской славы собрались жители, чиновники, депутаты и студенты. Они создали из свечей инсталляции у стелы «Брянск — город Воинской славы» и Кургана Бессмертия.

На памятные акции «Зажги свечу» и «Огненные картины войны» брянцы собрались ночью на площади Воинской славы, сообщили в горадминистрации.

Храбрая и сильная В Смоленске появился памятник легендарной Екатерине Дёминой. В Смоленске накануне Дня медицинского работника открыли памятник легендарной женщине — Герою Советского Союза Екатерине Дёминой. Подробности — в материале нашего корреспондента. С первых дней войны Бронзовая и навеки молодая Екатерина смотрит на Смоленск с постамента — памятник ей установили недалеко от военного госпиталя. Именно здесь 15-летняя Катя

Более 1,4 тыс. человек воспользовались интерактивными справочными видеотерминалами на вокзале Смоленск с начала года С начала года на вокзале Смоленск консультацией оператора через интерактивные справочные видеотерминалы воспользовались 1432 человека. Современные интерактивные устройства, установленные в справочном зале и зале ожидания, позволяют пассажирам оперативно получить ответ на любой интересующий вопрос о движении поездов и работе вокзального комплекса. Необходимую информацию можно найти самостоятельно, через меню терминала при помощи сенсорной клавиатуры, либо связавшись

Санитарка Катя, морпех Катюша В Смоленске появился памятник Герою Советского Союза легендарной Екатерине Дёминой. С первых дней войны – в операционной Бронзовая и навеки молодая Екатерина Дёмина смотрит на Смоленск с постамента – памятник легендарной женщине установили недалеко от военного госпиталя. Именно здесь 15-летняя Катя работала санитаркой с первых дней Великой Отечественной войны, которая застала девушку 22 июня в

Равнение — на Героя В регионе увековечат память Героя России. Врио губернатора Василий Анохин встретился с родственниками старшего лейтенанта Александра Бичаева, доблестно исполнявшего служебный долг в зоне специальной военной операции и удостоенного звания Героя Российской Федерации посмертно. Во встрече также принимала участие руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Смоленской области Наталья Полушкина. Во

С полей форума на поля хлебные В Смоленской области планируют создать машинно-тракторный комплекс. Хорошей новостью врио губернатора Василий Анохин поделился со смолянами. Договорённость о реализации этого проекта была достигнута в ходе встречи врио губернатора с генеральным директором «Росагролизинга» Павлом Косовым в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума. Предполагается, что машинно-тракторный комплекс будет создан до конца 2023 года. «Смоленские сельхозтоваропроизводители смогут централизовано