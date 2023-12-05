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В Брянске во вторник откроют движение по Славянскому мосту

2023, 05 декабря 11:44 Лента новостей
В Брянске во вторник откроют движение по Славянскому мосту
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В Брянске во вторник откроют движение транспорта и пешеходов по Славянскому мосту. Об этом сообщили в городской администрации. 

Во вторник, 5 декабря, в Брянске откроют движение по Славянскому мосту.  Постановление подписал глава горадминистрации Александр Макаров. 

Старт движению даст губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Славянский мост на Десной длиной 270 метров построен по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

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