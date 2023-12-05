В Брянске во вторник откроют движение по Славянскому мосту
В Брянске во вторник откроют движение транспорта и пешеходов по Славянскому мосту. Об этом сообщили в городской администрации.
Во вторник, 5 декабря, в Брянске откроют движение по Славянскому мосту. Постановление подписал глава горадминистрации Александр Макаров.
Старт движению даст губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Славянский мост на Десной длиной 270 метров построен по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Читайте также
Новости регионов
В память о русском офицере
В Сафонове открыта мемориальная доска в память о полковнике Иване Гришине. Он был настоящим русским офицером. Много лет служил в Смоленске, участвовал в боевых действиях в Грузии и Сирии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Геройски проявил себя в ходе СВО на Украине и погиб при исполнении воинского долга в апреле прошлого
Уголок жизни на селе
В деревне Рыбки открыли обновлённое почтовое отделение. Важное событие для жителей деревни Рыбки Сафоновского района: после капитального ремонта свои двери для посетителей распахнуло отделение «Почты России». Ремонт и новинки Сотрудники продемонстрировали не только свежий ремонт, но и технические новинки – отдельный компьютер с порталом «Госуслуги», где любой желающий может записаться к врачу или оформить документы
С беспилотниками на «ты»
На базе военного центра госуниверситета смолян обучат управлению БПЛА. В стенах Смоленского государственного университета дали старт новому обучающему работе с беспилотниками проекту «Zащитники». Он создан региональным отделением «Единая Россия», ее депутатами и сторонниками. Идею поддержало руководство вуза. Теперь на базе военного учебного центра СмолГУ для студентов и активистов будут давать уроки работы с беспилотниками. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поприветствовал