В Брянской области похолодает до минус 10

Осадков не обещают.

6 марта в Брянской области будет облачно с прояснениями и без осадков. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Ветер будет северо-западный 7-12 м/с. Ночью похолодает до минус 10 градусов. А днём воздух прогреется лишь до одного градуса.