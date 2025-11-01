Ветеран СВО из Клинцов выиграл Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» в компетенции «Столярное дело». Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Москве в «Тимирязев Центре» прошёл Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс». В компетенции «Столярное дело» выступил участник специальной военной операции, кавалер двух орденов Мужества Денис Гулев из Клинцов. Ветеран СВО занял первое место.

«Проявив героизм и мужество на фронте, Вы продолжаете прославлять своими впечатляющими достижениями родную Брянщину. За этим высоким результатом стоит целеустремленность, стойкость духа и непоколебимое стремление к Победе! Нет никаких сомнений, что этот отличный пример станет для многих стимулом и мотивацией всегда идти вперед и никогда не сдаваться!» — подчеркнула директор департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева.