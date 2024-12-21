Водитель погиб в ДТП на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянском районе на 345 км федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» произошла авария. 58-летний водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen Polo. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик «АФ-475100» и фуру Mercedes-Benz Axor с полуприцепом.

Водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи.

На 41-летнего водителя автомобиля «АФ-475100» инспекторы составили административный материал за отсутствие тахографа. По факту смертельной аварии полиция проводит проверку.