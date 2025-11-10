Военные сбили 29 БпЛА ночью над Брянской областью
Военные уничтожили 29 вражеских БпЛА ночью над Брянской областью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Минувшей ночью над Брянской областью вновь работала система противовоздушной обороны. Военные Министерства обороны РФ обнаружили в небе над регионом 29 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения ПВО сбили все цели.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил губернатор Александр Богомаз.