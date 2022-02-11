Выплату за развитие спорта в Брянской области увеличат в шесть раз

Почётноесмогут получить только три человека в год.

Единовременную выплату обладателям Почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Брянской области» увеличат в шесть раз – с 5 до 30 тысяч рублей. Такое решение приняли на заседании комитета регионального парламента по молодёжной политике, физкультуре и спорту.

Парламентарии считают, что это повысит престиж награды. Кроме того, они предложили так поощрять не более трёх человек в год.