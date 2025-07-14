Юная брянская теннисистка завоевала серебро Первенства ЦФО

Брянская спортсменка успешно выступила в программе Первенства Центрального федерального округа по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет. Об этом сообщили в областном департаменте физкультуры и спорта.

Масштабный турнир объединил на своих площадках свыше 60- представителей российских регионов. За честь Брянщины поборолась воспитанница спортшколы «Горизонт» Мария Дущак.

В серьезной конкуренции юная теннисистка сумела ярко заявить о себе. В паре с Арианой Дзоблаевой из Рязани Мария Дущак завоевала серебряную награду.