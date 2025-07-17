За 38 карасей на жителя Брянщины завели уголовное дело

В Брянской области за незаконную рыбалку возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суража. Его уличили в браконьерстве, сообщили в региональном УМВД.

Во время рейда в поле зрения правоохранителей попал рыбак, вопреки закону расставивший сети на озере в поселке Великоудёбное Красногорского района. Добычей нарушителя стали 38 карасей.

По данным ведомства, вследствие неправомерных действий гражданина водным биоресурсам был причинен ущерб в 19 тысяч рублей. Под изъятие попали резиновая лодка, весла, пять рыболовных сетей и насос.

Дальнейшая судьба фигуранта решится в суде. Ранее он уже лишался свободы за совершение кражи.