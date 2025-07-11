За ночь над Брянщиной военные сбили 19 беспилотников

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Июль — то самое время, когда все думают об отпуске: одни уже вернулись из него, другие только собираются. Онлайн-кинотеатр Wink.ru собрал чемодан премьер, которые продлят отпускное настроение или создадут его. Вместе с новой летней афишей зрители отправятся в детство всей семьей, оценят фестивальные хиты, дождутся развязки детективных историй и откроют новую главу в жизни полюбившихся героев.

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области в связи с модернизацией инфраструктуры изменится с 13 июля. На станции Тросна в Жуковском районе технологические окна назначены 13, 14, 16, 17 и 22-25 июля с 00:20 до 05:25. В это время железнодорожники проведут плановый ремонт пути и стрелочных переводов. На период работ выведен из расписания один пригородный поезд №6290 сообщением Брянск-Орловский – Жуковка (отправление в 0:17).

Грозовой фронт, дождь, порывы шквалистого ветра до 20 м\с, которые 10 июля наблюдались в Брянской области, вызвали локальные нарушения электроснабжения в некоторых районах региона.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».