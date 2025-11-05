За публикации о военных и результатах атак в Брянской области будут штрафовать

За публикации о военных и результатах атак ВСУ в Брянской области будут штрафовать по указу губернатора.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал указ, запрещающий публиковать в интернете информацию о военных и последствиях ударов ВСУ. Административную ответственность за распространение подобной информации поручил ввести в регионах Президент России Владимир Путин в июле 2025 года. Теперь штрафы грозят за размещение фото, видео и данных в соцсетях, СМИ и в мессенджерах .

Запрет распространяется на информацию:

– о процессе применения и (или) последствиях применения на территории Брянской области артиллерийских, реактивных боеприпасов, ракет и беспилотных воздушных судов;

– о процессе применения и (или) последствиях применения на территории Брянской области средств (систем) противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы;

– о местах временной дислокации, а также местах несения службы, силах и средствах военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, сотрудников органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, управления Росгвардии по Брянской области, ЦССИ ФСО России в Брянской области, пожарно-спасательных подразделений главного управления МЧС России по Брянской области, СГУП «ЦСН «Защита» Брянской области», кроме мест их официальной дислокации;

– о процессе осуществления и (или) последствиях террористического акта, диверсии, иных чрезвычайных происшествий.

Также Оперативный штаб потребовал запретить публикацию о дислокации военных.. Областная дума в сентябре внесла поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Брянской области». За нарушения для граждан предусмотрен штраф от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, для юрлиц – от 20 до 50 тысяч. Повторное правонарушение, увеличивает штраф для физических лиц до пяти тысяч, должностных – до 50, а для предпринимателей – до 100 тысяч рублей.

Запрет не распространяются на публикацию официальной информации органами власти.