Забивший до смерти приятеля брянец сядет на девять лет

Потерпевший умер на месте.

Суд рассмотрел уголовное дело о причинении травм, повлёкших смерть, в отношении 32-летнего жителя Брянска.

Пьяный обвиняемый в общежитии на улице Почтовой в Бежицком районе поссорился со знакомым. Приятеля он жестоко избил руками и ногами. От травм потерпевший умер на месте происшествия.

Суда назначил виновному девять лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.