Житель брянского села получил травмы при нападении дронов в Стародубском муниципальном округе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 10 августа ВСУ атаковали в Стародубском муниципальном округе. Дроны-камикадзе напали на село Стратива. Травмы получил местный житель. Мужчину быстро отвезли в больницу и оказали медицинскую помощь.

«В результате сброса взрывного устройства поврежден гражданский автомобиль», — уточнил Александр Богомаз.