Житель Мглинского района предстанет перед судом за попытку изнасилования

Ночью подозреваемый напал на женщину.

Региональный следком готов направить в суд дело о покушении на изнасилование.

Следствие установило, что ночью пьяный 23-летний житель Мглинского района около дома 7а на улице Ленина в Мглине напал на женщину. Угрожая ей убийством и применяя силу он завел её за дом, несколько раз ударил по лицу и повалил на землю.

Совершить изнасилование подозреваемому помешал житель города, который услышал крики женщины и пришёл ей на помощь.