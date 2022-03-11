Жителя Климово ждёт суд за вырубку сосен

Лесничеству причинён ущерб на 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Региональный следком завершил расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений.

По версии следствия, 51-летний житель Климово попросил знакомого оформить на тёщу документов на получение древесины на строительство и ремонт жилого дома. Подозреваемый подал от имени женщины документы в злынковское лесничество и получил право на вырубку 52 сосен. Он продал древесину за 100 тысяч рублей местному лесозаготовителю. Тот не знал о нарушении закона, вырубил деревья и продал их.

Лесничеству причинён ущерб на 2 миллиона 600 тысяч рублей. Подозреваемому предъявили гражданский иск на эту сумму. На его имущество наложили арест.

Уголовное дело направили в Климовский районный суд.