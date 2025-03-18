173 машин убирали брянские дороги от снега в минувшие выходные

173 машин чистили брянские дороги от снега и льда в минувшие выходные. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшие выходные коммунальщики ликвидировали последствия снегопада в Брянской области. 173 единицы снегоочистительной и пескораспределительной техники выехали на магистрали регионального и межмуниципального значения. От снега специалисты очистили более 3,2 тысяч километров проезжей части и свыше 1,1 тысяч километров обочин. Более трех тысяч километров трассы обработали от гололёда. На это потратили свыше 3,8 тысяч тонн пескосоляной смеси.