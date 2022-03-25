Больше 20 должников поймали на брянских дорогах за один день

Автомобилисты не заплатили штрафы в ГИБДД на 310 тысяч рублей.

В Брянской области полицейские вместе с приставами проводят операцию «Должник». В первый день стражи порядка поймали более 20 злостных неплательщиков. Они не заплатили штрафы за нарушения Правил дорожного движения на 310 тысяч рублей.

На должников за это составили ещё 80 административных протоколов. 21 машина арестована судебными приставами.

В ГИБДД напомнили, что неуплата штрафа в срок увеличивает его размер в два раза, а также грозит административным арестом или обязательными работами.