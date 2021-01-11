Брянские сотрудники ГИБДД поймали более 30 пьяных водителей за выходные

С 7 по 10 января сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Нетрезвый водитель» на территории Брянской области.

Всего было выявлено свыше 30 пьяных водителей.

Им провели профилактические беседы и напомнили об ответственности за вождение в нетрезвом виде. За такое нарушение грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Отказ от прохождения медицинского освидетельствования приравнивается к пьянству за рулем. В случае повторного вождения в пьяном виде предусмотрена уголовная ответственность.