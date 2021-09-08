Брянским водителям запретили использовать нечитаемые номера

В ГИБДД предупредили об административной ответственности.

В ГИБДД Брянской области водителям разъяснили порядок использования номерных знаков. Со ссылкой на разъяснения пленума Верховного суда Российской Федерации в Госавтоинспекции сообщили о недопустимости намеренного видоизменения или сокрытия номеров.

Видоизмененным считается регистрационный знак, в который внесены изменения, искажающие нанесенные на него символы либо один из них, а также знак, способ установки которого препятствует его прочтению и идентификации – например, путем переворота пластины.

В частности, нарушением считается использование шторок, электромагнитов и искусственных материалов: листвы, грязи или снега, если визуальный осмотр позволяет сделать вывод о намеренном сокрытии номера.

Нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.