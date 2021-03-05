Брянских водителей предупредили о гололедице

Автомобилистов просят соблюдать осторожность.

5 марта в Брянской области ожидаются сложные погодные и, как следствие, дорожные условия.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег, днем с дождем. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0ºC…+5ºC.

В целях предупреждения ДТП ГИБДД области просит водителей быть особенно внимательными при неблагоприятных погодных условиях.