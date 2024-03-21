Часть трассы отремонтируют в Стародубском округе
Часть трассы Стародуб – Нижнее отремонтируют в этом году в Стародубском округе. Об обновлении рассказали в региональном управлении автодорог.
В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году вошел участок трассы Стародуб – Нижнее в Стародубском муниципальном округе. Работать на объекте будет АО «Дорожник».
Специалисты приведут в порядок два километра дороги. Там заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, отремонтируют водопропускную трубу и съезды. Также Также модернизируют остановки. В завершении на обновленном участке установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
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