Часть трассы отремонтируют в Стародубском округе

Часть трассы Стародуб – Нижнее отремонтируют в этом году в Стародубском округе. Об обновлении рассказали в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году вошел участок трассы Стародуб – Нижнее в Стародубском муниципальном округе. Работать на объекте будет АО «Дорожник».

Специалисты приведут в порядок два километра дороги. Там заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, отремонтируют водопропускную трубу и съезды. Также Также модернизируют остановки. В завершении на обновленном участке установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.