Дороги в Брянске превратились в реки (ВИДЕО)

Тающий снег затруднил движение в областном центре.

В Брянске на смену снежным заносам пришла «большая вода». Днем 26 февраля по дорогам областного центра можно передвигаться с большой осторожностью: растаявший снег залил проезжие части во всех районах.

Несмотря на усилия коммунальщиков по расчистке крышек ливневой канализации, потеплением дороги ушли под воду. Ситуация осложняется большим количеством ям, скрывающимся под водой.

При этом снег с обочин коммунальщики убирать не успевают, несмотря на бодрые отчеты чиновников. Из-за этого сужается ширина проезжей части, как это произошло на четырехполосной дороге по улице Романа Брянского (на видео).

«Когда приведут дорогу в порядок? А потом хотят, чтобы не было ДТП. Есть ли вообще у нас в городе хозяин или грамотный управленец? За что мы платим налоги и где дорожные службы? Каждый день дорожники списывают огромные деньги на ГСМ, просто ничего не делая. Когда будет уборка снега (а не болтовня и показуха типа площади Ленина)? Или у нас в городе нет грейдеров? Или техники, которой накупили больше 100 единиц? Где все это?» – возмущается в соцсетях автор ролика.

Напомним, по данным городских и областных властей, расчистка дорог идет в круглосуточном режиме.