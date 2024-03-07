Инспекторы ГИБДД составит на брянца протокол после публикации в Сети

Инспекторы ГИБДД составит на брянца протокол за неправильную парковку после публикации фотографии в Сети. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В социальных сетях очевидцы опубликовали снимок, запечатлевший нарушение правил парковки. Во дворе жилого дома по улице Ромашина в Брянске водитель поставил свой автомобиль Skoda, перегородив проход.

Сотрудники брянской Госавтоинспекции провели проверку. Владельцем иномарки оказался 27-летний житель областного центра. Инспекторы составили на него протокол.