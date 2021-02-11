Мэрия Брянска рассказала о круглосуточной расчистке дорог

С городских улиц уже вывезли около 5500 тонн снега.

В Брянской городской администрации рассказали об устранении последствий метели. По данным мэрии, работы ведутся почти круглосуточно.

9 и 10 февраля с улиц Брянска вывезли около 5500 снега, из которых более 2000 тонн – только за прошедшую ночь. Также дорожники высыпали 850 кубометров песко-соляной смеси.

Ночью в расчистке города было задействовано 23 комбинированных дорожных машины, 14 самосвалов, 7 погрузчиков, 3 трактора и лаповый погрузчик. Снег вывезли с проспекта Ленина, переулка Трудового, улиц Дуки, Горького и ряда путепроводов.

Днем 11 февраля снег вывозят с проспекта Московского, улицы XXII Съезда КПСС, объездной дороги Брянск I — Брянск II.

Малогабаритная техника и тракторы расчищают пешеходные дорожки и тротуары.

Напомним, во время снегопада брянцы жаловались на то, что городские улицы стали непроходимыми для автомобилей и пешеходов.