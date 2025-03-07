Мост в Клинцах отремонтировали по нацпроекту в минувшем году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В прошлом году в городе Клинцы привели в порядок мост через реку Московка на улице Октябрьской. Подрядная организация ООО «Мостремстрой» отремонтировала 34-метровое сооружение.

Специалисты расширили и увеличили запас прочности, забив дополнительные сваи. Также рабочие сделали водоотводную и дренажную системы. На проезжую часть уложили прочное асфальтобетонное покрытие, а для пешеходов построили тротуары. Также на мосту появились фонари и новое ограждение.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».