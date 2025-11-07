Мост в Почепе преобразился благодаря нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в городе Почепе обновили мост через реку Судость. Старое сооружение простояло 60 лет и пришло в аварийное состояние.

Подрядчик построил новый временный мост, что черезе реку могли безопасно переправляться жители близлежащих населённых пунктов. Затем стартовал ремонт старого моста. Все несущие конструкции рабочие укрепили. На мосту уложили новое покрытие, построили тротуары, сделали новое ограждение и обновили освещение.