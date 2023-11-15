На улице Фрунзе в Брянске закончился ремонт

На улице Фрунзе в Брянске подрядчик закончил ремонт дороги на нацпроекту. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

В Советском районе. Брянска готова дорога на улице Фрунзе. Подрядчик «ДОРТРАНССТРОЙ» обновил участок от проспекта Станке Димитрова до улицы Щукина. Здесь уложили асфальт на проезжую часть, сделали тротуары и новое освещение. В завершении специалисты «Дорожного управления» нанесли разметку.

Сотрудники отдела дорожного контроля произвели отбор кернов. Они проверят соответствие асфальтобетона нормативам.